Уголовное дело возбуждено после гибели рабочих на стройке на юго-востоке Москвы

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели двух рабочих, находившихся в бытовке, на которую обрушилась другая бытовка, сообщила ТАСС глава пресс-службы ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц")", - сказала Иванова.

Ранее сообщалось, что на стройке жилого комплекса на Красноказарменной улице при подъеме бытовки она обрушилась на другую бытовку, погибли два человека. По информации СК, жертвами ЧП стали мужчина 1968 года рождения и женщина 1964 года рождения, они погибли на месте.