Суд в Петербурге арестовал мужчину, который расчленил отца и выбросил в реку

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноября. /ТАСС/. Василеостровский суд Петербурга избрал меру пресечения в виде ареста для Алексея Генералова, который обвиняется в убийстве собственного отца, чтобы избавиться от тела он расчленил труп убитого и выбросил в реку. Об этом в четверг сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

"Василеостровский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алексея Генералова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Срок меры - 15 января 2022 года", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что не позднее 16 ноября Генералов в квартире на Новосмоленской набережной выстрелил в голову собственному отцу, пожилой мужчина скончался. Обвиняемый расчленил тело убитого, вывез мешки с частями тела к набережной реки Смоленки, где сбросил их в реку.

Генералову предъявлено обвинение, свою вину он полностью признал.

В пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу отметили, что, по версии следствия, убийство произошло 13 ноября. Обвиняемый 35-летний мужчина в ходе ссоры с отцом выстрелил ему в голову из охотничьего ружья. Одна из тележек с частями тела убитого была обнаружена 16 ноября в Василеостровском районе города в реке Смоленка. "18 ноября в результате проведения поисковых мероприятий водолазами ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу в акватории реки Смоленка были обнаружены другие части тела потерпевшего, назначена дополнительная судебно-медицинская экспертиза", - говорится в сообщении.

