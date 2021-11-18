Суд в Крыму продлил домашний арест бывшим вице-премьеру и министру строительства

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноября. /ТАСС/. Киевский районный суд Симферополя продлил на три месяца арест двоим подозреваемым по делу о групповом мошенничестве в особо крупном размере, сообщается в четверг на сайте суда. Исходя из материалов дела, речь идет о бывших вице-премьере Крыма Евгении Кабанове и министре строительства и архитектуры региона Михаиле Храмове.

"Продлить в отношении Х. и К., обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, срок содержания под домашним арестом до 22 февраля 2022 года. На постановление может быть принесена апелляционная жалоба в Верховный суд Республики Крым в течение трех суток со дня его вынесения", - говорится в сообщении.

Бывшего заместителя председателя Совета министров Крыма Евгения Кабанова и экс-министра строительства и архитектуры региона Михаила Храмова в начале осени поместили под домашний арест в качестве обвиняемых по делу о хищении более 57 млн рублей.

По версии следствия, чиновники и генеральный директор подрядной организации Роман Журавлев при реализации федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя совершили хищение посредством заведомо необоснованного завышения сметной стоимости строительно-монтажных работ. Дело связано с объектом, построенным для решения проблемы водообеспечения полуострова.