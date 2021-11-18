Суд арестовал бизнесмена Капкаева, входящего в преступное сообщество в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 ноября. /ТАСС/. Суд Ростовской области арестовал индивидуального предпринимателя Капкаева, являющегося членом преступной организации бизнесмена Карима Бабаева, обвиняемого в организации преступного сообщества в Ростовской области. Об этом журналистам сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

"Ленинским районным судом избрана мера пресечения Рифату Капкаеву, подозреваемому по ч. 2 ст. 210, п. "а", "б" ч. 2 ст. 171 УК РФ, в виде заключения под стражу по 16 января 2022 года включительно", - говорится в сообщении.

Предприниматель Капкаев подозревается в том, что, являясь одним из членов преступной организации Бабаева, в составе группы в период с 2000 по 2021 год противоправно завладел девятью земельными участками, входящими в состав Аксайского района. Их общая площадь 34,9 га, кадастровая стоимость - около 452,6 млн рублей. Члены преступной организации вели на них незаконную предпринимательскую деятельность с извлечением дохода в размере не менее 236 млн рублей, а также легализацию (отмывание) денежных средств в размере не менее 11 млн рублей, приобретенных в результате совершения ими преступлений.

Ранее сообщалось, что суд в Ростове-на-Дону арестовал Бабаева, а также нескольких фигурантов, которые, по версии следствия, принимали участие в деятельности преступного сообщества. По данным источника ТАСС, все арестованные связаны с деятельностью крупных оптовых рынков Аксайского района, закрытых по решению суда.

27 апреля на рынках в Аксайском районе Ростовской области прошла проверка. В ней, по информации источника ТАСС в правоохранительных органах, задействовали около 3,5 тыс. силовиков, проверялась информация о действующих на рынках преступных группах, подозреваемых в контрабанде и нелегальной торговле. После проверок сотрудники правоохранительных органов ограничили доступ на рынки. Позднее выяснилось, что деятельность торговых объектов остановили по решению суда.