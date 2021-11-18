Власти Канар оценили ущерб от извержения вулкана на Пальме на сумму до €700 млн

МАДРИД, 18 ноября. /ТАСС/. Экономический ущерб от извержения вулкана на острове Пальма (автономное сообщество Канарские острова) уже составляет от €550 млн до €700 млн. Об этом сообщил в четверг глава правительства Канарских островов Ангель Виктор Торрес, передает агентство EFE.

По словам регионального лидера, чтобы Пальма могла получить помощь от ЕС, требуется, чтобы сумма ущерба превышала 1% ВВП, то есть около €430 млн.

19 сентября на острове началось извержение вулкана в районе населенного пункта Эль-Пасо. Из кратера происходит активный выброс вулканических материалов. Потоки лавы разрушили свыше 2,5 тыс. зданий. Ранее из соображений безопасности на острове уже были эвакуированы около 7 тыс. человек, пострадавших нет.

В последнее время на Пальме вновь усилилась сейсмологическая активность. В частности, были зарегистрированы сотни землетрясений, однако их магнитуда не превышала 5,0.