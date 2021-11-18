{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Три человека погибли в результате взрыва на оборонном заводе в Румынии

По информации уездного инспектората по чрезвычайным ситуациям, взрыв произошел в результате неосторожного обращения с противопехотной миной

БУХАРЕСТ, 18 ноября. /ТАСС/. Три человека погибли и двое находятся в тяжелом бессознательном состоянии в результате взрыва, который произошел в четверг на румынском механическом заводе в городе Бэбень (уезд Вылча, центр страны). Об этом сообщило агентство AGERPRES.

Согласно информации уездного инспектората по чрезвычайным ситуациям, взрыв произошел в результате неосторожного обращения с противопехотной миной.

Предприятие в Бэбене входит в группу Energotech, производит вооружения и боеприпасы, является поставщиком Минобороны Румынии и НАТО.

В 2019 году на заводе также происходил взрыв, в результате него погиб 22-летний рабочий.

Теги
Румыния
СМИ: в Кабуле произошел взрыв
Как передает телеканал TOLOnews, в результате инцидента никто не пострадал
Читать полностью