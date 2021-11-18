С начала года 1,3 тыс. водителей стали фигурантами уголовных дел за пьяную езду в Москве

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Около 1,3 тысяч водителей, лишенных водительских прав, с начала года стали фигурантами уголовных дел за нетрезвую езду в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по городу.

"С начала года почти 1 300 водителей стали фигурантами уголовных дел за пьяную езду, будучи лишенными права управления за подобное нарушение", - говорится в сообщении.

В ГИБДД также отметили, что только с начала ноября было предотвращено более 1 тыс. ДТП на дороге: были остановлены 493 нетрезвых водителя и 589 тех, кто отказался от медицинского освидетельствования. Столичная Госавтоинспекция рекомендует водителям по пятницам не брать автомобиль, если вечером планируется застолье.

Ранее сообщалось, что статистика ГИБДД с начала года показала, что вечера пятниц оказались самым аварийным временем, именно по пятницам водители совершают набольшее количество ДТП, садясь за руль нетрезвыми или уставшими после рабочей недели.