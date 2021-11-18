В результате ДТП в Курортном районе Петербурга погибли три человека

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноября. /ТАСС/. Три человека погибли в результате столкновения легковой Toyota и Lada на 5 км Зеленогорского шоссе в Курортном районе Санкт-Петербурга. Двоих выживших пассажиров доставили в больницу, полиция начала проверку по факту ДТП, сообщили в четверг в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

"В результате ДТП водитель Toyota в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в больницу, его пассажир, неустановленный мужчина, от полученных телесных повреждений скончался. Водитель и пассажир Lada также получили смертельные травмы. Еще один пассажир Lada, 32-летний мужчина, в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу", - сказали в пресс-службе.

Как пояснили представители пресс-службы, 43-летний водитель Toyota, предположительно находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу, где столкнулся со встречным автомобилем Lada Granta под управлением 64-летнего водителя с последующим съездом в правый кювет.