Арест лидеров террористического сообщества из дагестанской ИК продлили по 23 февраля

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 ноября. /ТАСС/. Ленинский суд Ростова-на-Дону продлил по 23 февраля арест лидеров террористического сообщества "Джамаат" Эльбруса Салаватова и Арсена Убайсова, сообщили в четверг журналистам в объединенной пресс-службе судов Ростовской области. Террористическую организацию создали на территории исправительной колонии №7 УФСИН России по Республике Дагестан.

"Суд продлил Салаватову и Убайсову меры пресечения в виде заключения под стражу по 23 февраля 2022 года включительно", - говорится в сообщении.

По версии следствия, Салаватов и Убайсов являются сторонниками международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России). В период отбывания наказания в исправительной колонии с апреля 2014 года по октябрь 2017 года мужчины в целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма создали и возглавили террористическое сообщество под названием "Джамаат".

После освобождения из колонии Салаватова и Убайсова руководство террористической организацией в разное время осуществляли лица из числа осужденных, отбывавших наказание в колонии.

Ранее мужчин арестовал Советский суд Махачкалы. В пресс-службе уточнили, что Салаватов обвиняется в совершении преступления, предусмотренном ч. 1 ст. 205.4 УК РФ "Создание террористического сообщества", Убайсов - ч. 2 ст. 205.4 УК РФ "Участие в террористическом сообществе". Ранее уголовное дело передали для дальнейшего расследования в ГСУ СК России. В сентябре его приняли к производству руководитель следственной группы, следователь по особо важным делам отдела по расследованию преступлений, совершенных должностными лицами правоохранительных органов, первого следственного управления с дислокацией в Ростов-на-Дону.