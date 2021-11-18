Под Судаком пропал 12-летний мальчик

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноября. /ТАСС/. Правоохранители, спасатели и волонтеры ведут под Судаком поиски пропавшего 12-летнего мальчика, который 18 ноября ушел из дома в неизвестном направлении, сообщили ТАСС в крымском поисково-спасательном отряде "Лиза Алерт".

"Ребята выехали на место. Около 30 добровольцев "Лиза Алерт" в пути. На месте МВД, МЧС, "Крымспас", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что поиски будут вестись в районе села Грушевка.

На странице "Лиза Алерт" Крым во "Вконтакте" сообщается, что мальчик был одет в синюю жилетку, черные спортивные штаны и мокасины. Его рост - 147 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза каре-зеленые.