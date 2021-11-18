На участке оранжевой ветки метро в Москве увеличили интервалы из-за человека на путях

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Интервалы движения поездов на южном участке Калужско-Рижской линии Московского метрополитена увеличили из-за человека, оказавшегося на железнодорожных путях. Об этом сообщается в четверг в официальном Twitter-аккаунте столичной подземки.

"На южном участке Калужско-Рижской линии временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути", - говорится в публикации.

Позже появилось сообщение, что интервалы движения поездов на южном участке Калужско-Рижской линии Московского метрополитена вновь осуществляются в соответствии с графиком.