Суд в ХМАО условно приговорил экс-сотрудницу детсада за растрату более 2 млн рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 ноября. /ТАСС/. Няганский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) признал бывшую сотрудницу детского сада № 3 "Теремок" в городе Нягань виновной в пособничестве в растрате более 2 млн рублей, выделенных на дошкольное учреждение, и хищение совместно с другими людьми еще более 3,5 млн рублей. Она приговорена к четырем годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 3,5 года. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Няганский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении бывшей сотрудницы детского сада № 3 "Теремок" в Нягани. Суд, учитывая, что с подсудимой было заключено досудебное соглашение, причиненный ущерб ей частично возмещен, назначил наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года. Назначенное наказание в виде лишение свободы определено считать условным, с испытательным сроком 3,5 года", - сказал собеседник агентства.

По его словам, подсудимая признана виновной по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Пособничество в растрате, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере") и ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, с использованием служебного положения"). Виновная в момент преступлений работала кладовщиком детского сада. В период с апреля по сентябрь 2019 года она подготовила фиктивные документы, содержащие заведомо недостоверные сведения о перечне приобретаемых товаров, после этого передала их в финансовую службу администрации города для оплаты. На полученные более 2 млн рублей подсудимая с заведующей детского сада и еще одним сотрудником дошкольного учреждения приобретали сотовые телефоны, пылесосы, холодильники и ряд других товаров.

По данным суда и следствия, также подсудимая в составе группы лиц по предварительному сговору с сентября 2019 года по июнь 2020 года совершила хищение свыше 3,5 млн рублей, предоставленных детскому саду в качестве субсидий. В отношении заведующей данного учреждения и еще одной сотрудницы в настоящее время дело находится на рассмотрении в суде, добавил собеседник.