Экс-врача в ХМАО подозревают в сбыте ложных документов о противопоказаниях к вакцинации

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ) бывшего врача, подозреваемого в сбыте поддельных медицинских документов. В его квартире, в частности, обнаружены печати медорганизаций, заключения о прохождении различных комиссий с признаками подделки. Об этом сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе регионального управления МВД.

"В Сургуте полицейскими задержан экс-врач, подозреваемый в сбыте поддельных медицинских документов. В отношении бывшего медика возбуждено семь уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 327 УК РФ ("Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков"). Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, сотрудники полиции вышли на медика после того, как задержали двух работниц крупной строительной компании, предъявивших руководству организации поддельные справки о наличии у них противопоказаний к вакцинации. В отношении женщин возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 327 УК РФ. Полицейские установили, что эти документы подозреваемые приобрели у невропатолога, ранее работавшего в одной из городских больниц.

В ходе обыска по адресу проживания 54-летнего врача-пенсионера изъяты печати медицинских организаций, а также заключения о прохождении различных комиссий с признаками подделки. Кроме того, в помещении обнаружены денежные средства: €1 тыс., свыше $6 тыс. и более 200 тыс. рублей. "Злоумышленник в течение нескольких часов препятствовал проведению обысковых мероприятий, а также отказался проехать в отдел полиции для проведения следственных действий. Врач был принудительно доставлен в одно из подразделений УМВД России по Сургуту, где в отношении него составлен протокол об административном правонарушении по статье 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции"). По решению суда за данное деяние мужчине назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2 тыс. рублей", - добавили в пресс-службе.