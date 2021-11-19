Суд отправил под домашний арест новосибирского депутата, обвиняемого в мошенничестве

НОВОСИБИРСК, 19 ноября. /ТАСС/. Суд отправил под домашний арест 50-летнего депутата заксобрания Новосибирской области, обвиняемого в мошенничестве. Об этом сообщается в пятницу на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении. В ведомстве ТАСС уточнили, что мера пресечения избрана до 16 января 2022 года.

В ходе предварительного следствия установлено, что фигурант по делу, являясь депутатом законодательного собрания Новосибирской области седьмого созыва, используя свое служебное положение, организовал фиктивное трудоустройство помощника депутата при условии передачи ему в полном объеме получаемой помощником заработной платы. Помощник депутата с момента назначения на должность возложенные на нее обязанности не исполняла. При этом законодательным собранием Новосибирской области ей начислялась зарплата, перечисляемая на ее расчетный счет, банковскую карту от которого с паролем доступа она передала фигуранту дела. Отмечается, что в результате неправомерных действий, обвиняемый похитил более 400 тыс. рублей, что является крупным размером, чем законодательному собранию Новосибирской области причинен материальный ущерб.

Ранее источник ТАСС, знакомый с ходом следствия, сообщал о возбуждении уголовного дела в отношении депутата регионального законодательного собрания 50-летнего Глеба Поповцева по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Он был задержан.

Глеб Поповцев избран депутатом заксобрания Новосибирской области в сентябре 2020 года. Он окончил Санкт-Петербургское высшее военно-топографическое командное училище, а также Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Поповцев является директором ЗАО "Сельхозпредприятие Ярковское".