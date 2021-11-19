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В Пятигорске ликвидировали пожар в квартире в многоэтажном доме

Из дома были эвакуированы 30 человек

ПЯТИГОРСК, 19 ноября. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение в квартире многоэтажного дома в Пятигорске, эвакуированы 30 человек. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

"Эвакуировано 30 человек. Объявлена ликвидация открытого горения в 08:15 мск на площади 20 кв. м", - говорится в сообщении. Отмечается, что, по предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Сообщение о пожаре поступило в 07:40 мск. В Пятигорске на Ессентукской улице загорелась квартира на последнем этаже девятиэтажного многоквартирного дома.

Ранее сообщали, что на местепроисшествия работали 25 человек,. Было задействовано восемь единиц техники.

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