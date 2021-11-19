СК выявил новый эпизод в деле об избиении осужденного в Калмыкии

ЭЛИСТА, 19 ноября. /ТАСС/. Следователи в Калмыкии выявили дополнительный эпизод преступной деятельности сотрудника колонии-поселения, обвиняемого в незаконном применении физической силы к осужденному. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.

Ранее в отношении заместителя дежурного помощника начальника колонии ФКУ "Колония-поселение № 3 УФСИН России по Республике Калмыкия" возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и угрозой его применения"). По данным следствия, 18 сентября сотрудник колонии-поселения незаконно применил физическую силу к осужденному в помещении дежурной части. Мужчина, не оказывавший какого-либо сопротивления, получил травмы. По факту инцидента была проведена проверка региональными управлениями ФСБ и ФСИН.

"В рамках расследования уголовного дела по обвинению заместителя дежурного помощника начальника колонии-поселения № 3 УФСИН России по Калмыкии в превышении должностных полномочий, совершенном с применением насилия, выявлен дополнительный эпизод его преступной деятельности. Он подозревается по ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 21 сентября подозреваемый постарался скрыть совершенное им преступление и создать себе алиби. Мужчина принудил младших инспекторов группы надзора отдела безопасности исправительного учреждения, находящихся от него в служебной зависимости, дать заведомо ложные объяснения в рамках процессуальной проверки.

"Сотрудники колонии-поселения написали заведомо ложные объяснения о не применении заместителем дежурного помощника начальника колонии физической силы в отношении осужденного, которые стали одними из оснований для вынесения Яшкульским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Калмыкии решения об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении подозреваемого в связи с отсутствием в его действиях состава преступления", - пояснили в пресс-службе. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.