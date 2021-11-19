Жителя Магнитогорска, стрелявшего в трамвае по подросткам, осудили на 3,5 года колонии

ЧЕЛЯБИНСК, 19 ноября. /ТАСС/. Правобережный районный суд Магнитогорска приговорил местного жителя к 3,5 года колонии за стрельбу по двум подросткам из пневматического пистолета. Наказание назначено с учетом непогашенной судимости, говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-центром областной прокуратуры.

В феврале этого года со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по Челябинской области сообщалось, что полицейские в Магнитогорске разыскивают мужчину, который после словесной перепалки начал стрелять из пневматического оружия по двум подросткам.

"Правобережный районный суд Магнитогорска признал местного жителя виновным по ч. 2 ст. 213 ("Хулиганство"), п. "а", "в" ч. 2 ст. 115 ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью") УК РФ. <...> С учетом непогашенной судимости виновному назначено наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - сказано в сообщении.

По данным областной прокуратуры, 17 февраля мужчина в состоянии алкогольного опьянения, поругавшись с подростками в трамвае, ранил их из пневматического пистолета.