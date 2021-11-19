В Красноярске по факту смерти блогера после пластической операции возбудили дело

КРАСНОЯРСК, 19 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 47-летней жительницы Новосибирска после перенесенной пластической операции в клинике в Красноярске. Об этом в пятницу журналистам сообщили в ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

По данным местных СМИ, умершая женщина - известный блогер из Новосибирска Яна Фиалковская. Она прославилась после того, как похудела на 60 кг, а потом стала помогать похудеть своим подписчикам.

"Возбуждено уголовное дело в связи со смертью 47-летней жительницы города Новосибирска после перенесенной пластической операции по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека")", - сообщили в ведомстве.

По данным СК, 1 ноября в одной из клиник пластической хирургии, расположенной в Центральном районе Красноярска, женщине сделали хирургическую операцию, после которой на следующие сутки она умерла. По предварительным данным экспертов, смерть пациентки наступила в результате тромбоэмболии легочных путей. Стоимость операции составила более 1,1 млн рублей.