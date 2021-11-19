Кинологи подключились к поискам пропавшего под Судаком ребенка

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноября. /ТАСС/. Кинологи со служебно-разыскными собаками подключились к поискам пропавшего под Судаком 12-летнего мальчика, который в четверг ушел из дома в неизвестном направлении и не вернулся, сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Крыму.

Накануне вечером в крымском поисково-спасательном отряде "Лиза Алерт" сообщили, что на место выехали около 30 добровольцев, также поиски в районе села Грушевка вели сотрудники МВД, МЧС и "Крымспаса". "В район поиска прибыло руководство МВД по Республике Крым, сотрудники нескольких территориальных подразделений полиции, а также сотрудники аппарата МВД по Республике Крым, кинологи со служебно-разыскными собаками, специалисты МЧС, Росгвардии, Следственного комитета. К розыску подключились волонтеры и местные жители", - говорится в сообщении.

Разработан план мероприятий, проводится исследование местности, опрошены граждане, которые могли что-либо знать об обстоятельствах происшествия.