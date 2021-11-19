Суд в Казахстане назначил задержанному россиянину Балашову почти пять лет лишения свободы

НУР-СУЛТАН, 19 ноября. /ТАСС/. Специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Алма-Аты в пятницу приговорил россиянина Виктора Балашова, задержанного в Казахстане по обвинению в вымогательстве и хищении в особо крупном размере, к лишению свободы на срок четыре года и восемь месяцев. Об этом сообщила пресс-служба инстанции.

Балашов ранее был управляющим сетями магазинов компании X5 Retail Group. Его задержали в сентябре 2021 года по подозрению в совершении действий, подпадающих под статьи 189 ("Присвоение или растрата вверенного чужого имущества") и 389 ("Самоуправство") Уголовного кодекса Казахстана. Впоследствии прокуратура переквалифицировала его деяния по статье 194 ("Вымогательство"). Сторона обвинения запросила для россиянина 11 лет тюрьмы.

"Приговором суда действия подсудимого Б. по первому эпизоду обвинения переквалифицированы со ст. 189 ч. 4 п. 2 уголовного кодекса ("Присвоение или растрата вверенного чужого имущества") на ст. 389 ч. 4 ("Самоуправство, повлекшее тяжкие последствия в виде особо крупного ущерба"), с назначением наказания в виде 4 лет и 8 месяцев лишения свободы, а по второму эпизоду обвинения - ст. 194 ч. 4 п. 2 ("Вымогательство") - [Балашов] признан невиновным и оправдан за недоказанностью состава уголовного правонарушения", - говорится в сообщении на странице суда в Facebook.

В нем также отмечается, что приговор пока не вступил в законную силу.