Уголовное дело возбудили в Петербурге после гибели трех человек в ДТП

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноября. /ТАСС/. Полицейские в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело по факту гибели трех человек в дорожной аварии, случившейся в пятницу в Курортном районе. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"19 ноября по факту аварии следователем ГСУ ГУ МВД России возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ ("Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц")", - сказано в сообщении.

Три человека погибли в результате столкновения легковой Toyota и "Лады" на пятом километре Зеленогорского шоссе Санкт-Петербурга. 43-летний водитель Toyota , предположительно в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой-Грантой" под управлением 64-летнего мужчины, с последующим съездом в правый кювет.

Водителя Toyota в состоянии средней степени тяжести госпитализировали. Пассажир автомобиля умер от полученных травм. Водитель и пассажир "Лады" также получили смертельные травмы. Еще один пассажир "Лады", 32-летний мужчина, в тяжелом состоянии был направлен в больницу.