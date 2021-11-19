Почти 20 детей из одной школы в Ленобласти пожаловались на симптомы кишечной инфекции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноября. /ТАСС/. Многочисленные обращения родителей учеников школы Всеволожского района Ленобласти о симптомах кишечной инфекции у их детей начали поступать накануне, случай острой кишечной инфекции на данный момент подтвердился пока у одного. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

"В связи с регистрацией 18.11.2021 случая острой кишечной инфекции у учащегося 1-го "В" класса муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 3" Всеволожского района и многочисленными обращениями родителей учеников этого же класса на симптомы острой кишечной инфекции у их детей, управлением незамедлительно начато проведение санитарно-эпидемиологического расследования в отношении организатора питания и школы", - говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба, в четверг было установлено, что на учебу одновременно не вышло 18 детей, по другим классам присутствуют единичные случаи. Управление назначило комплекс противоэпидемиологических мероприятий, с проведением лабораторных исследований, на данный момент причина устанавливается. Всем родителям, кто заметит признаки любого инфекционного заболевания у своих детей, необходимо обратиться за медицинской помощью.