Директора жилкооператива в ХМАО осудили на семь лет колонии за мошенничество с жильем

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 ноября. /ТАСС/. Сургутский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) вынес обвинительный приговор в отношении директора жилищного накопительного кооператива "Единство", которая признана виновной в мошенничестве с жильем и финансами пайщиков на общую сумму более 100 млн рублей. Она приговорена к семи годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Сургутский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении директора жилищного накопительного кооператива "Единство". Она признана виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, особо крупном размере"). Суд назначил ей наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также суд удовлетворил заявленные потерпевшими гражданские иски на суммы похищенных денежных средств, внесенных в кооператив в качестве личных сбережений", - сказал собеседник агентства.

Судом и следствием установлено, что подсудимая в 2012-2013 годах заключила с двумя банками кредитные договоры для приобретения 44 квартир на общую сумму более 100 млн рублей с целью последующей реализации членам жилищного накопительного кооператива. Приобретенные квартиры являлись залогом исполнения обязательств перед банком. В результате действий подсудимой кооператив не смог исполнять свои обязательства перед пайщиками, при этом она получила от 43 граждан свыше 96 млн рублей. Также она осуществила операции от имени кооператива с завышением реальной стоимости покупки квартир. Разницу между суммой в договоре и реально уплаченной покупателями присвоила себе, тем самым причинив ущерб кооперативу на сумму более 6,9 млн рублей.

"Кроме того, подсудимая с 2011 по 2014 год обещала после выплаты взносов двум членам кооператива передать квартиры, не находящиеся в его собственности, обманным путем похитив у них свыше 2,9 млн рублей. А в 2013 году она заключила с двумя гражданами договоры купли-продажи квартир, находившихся в обременении по кредитным договорам, убедив их, что после оплаты стоимости жилья обременение будет снято. Полученными 8,8 млн рублей подсудимая распорядилась по собственному усмотрению", - добавил собеседник.