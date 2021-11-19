Прокуратура требует закрыть тренировочную базу для собак под Калугой из-за нарушений

ТАСС, 19 ноября. Прокуратура выявила нарушения в работе испытательно-тренировочной станции для охотничьих собак в Калужской области. По данным зоозащитников, там были зафиксированы факты жестокого обращении с дикими животными. В суд будет направлен иск с требованием о прекращении незаконной деятельности станции, сообщила в пятницу пресс-служба облпрокуратуры.

"Вскрыт комплекс серьезных нарушений в крестьянско-фермерском хозяйстве, незаконно осуществляющим вышеуказанную деятельность: факты использования животных, занесенных в Красную книгу региона (медведя), осуществление притравочной деятельности в отсутствии установленных разрешительных документов и с нарушением ее порядка, возведение вольеров и иных объектов на землях сельхозназначения (их нецелевое использование). <...> С целью пресечения нарушений прокурором Калужской области Константином Жиляковым принято решение об обращении в суд с требованием о запрете незаконной деятельности", - говорится в сообщении на сайте прокуратуры региона.

По данным пресс-службы, нарушения выявлены в ходе выездной прокурорской проверки и по итогам изучения представленных зоозащитниками видеоматериалов. "В отношении главы крестьянско-фермерского хозяйства возбуждены дела об административных правонарушениях. Рассмотрение актов прокурорского реагирования и устранение выявленных прокуратурой нарушений взято на контроль", - отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что данные о жестоком обращении с животными, в том числе медведем, кабаном и барсуком, на испытательно-тренировочной станции опубликовал ряд СМИ региона со ссылкой на информацию активистов зоозащитного движения Helpni. На странице движения Helpni в Instagram был размещен фрагмент видео, снятого на территории испытательно-тренировочной станции. В комментарии к записи отмечалось, что там осуществляется так называемая контактная притравка, которая является незаконной на территории РФ. Проверку изложенных фактов начали прокуратура, полиция и региональное Минприроды.