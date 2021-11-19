На Ставрополье мать с четырьмя детьми отравились угарным газом

ПЯТИГОРСК, 19 ноября. /ТАСС/. Следователи проводят проверку по факту отравления семьи из пяти человек угарным газом на Ставрополье, пострадавшие госпитализированы. Об этом в пятницу сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по краю.

"Нефтекумский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю проводит проверку по факту отравления 41-летней женщины и ее четверых несовершеннолетних детей. По предварительны данным, ночью 19 ноября в одном из домовладений села Левокумского произошло засорение вытяжки газового котла, вследствие чего семья из пяти человек была госпитализирована в больницу с признаками отравления угарным газом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время жизни и здоровью пострадавших ничего не угрожает.

"В настоящее время следователем выполняется комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, в том числе опрашиваются очевидцы и потерпевшие. По результатам проведения всех проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение", - сказано в пресс-релизе.