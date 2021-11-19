Обвинение завершило оглашение доказательств по делу сообщников экс-офицера ФСБ Черкалина

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Сторона обвинения на процессе над предполагаемыми сообщниками бывшего офицера ФСБ России Кирилла Черкалина, обвиняемыми в мошенничестве и взятках, завершила предоставление доказательств. Об этом ТАСС сообщили в Московском гарнизонном военном суде Москвы, где рассматривается дело.

"Представители гособвинения закончили представлять доказательства по делу Андрея Васильева, Дмитрия Фролова и Георгия Шкурко. Во вторник, 23 ноября, свои доказательства будет представлять защита обвиняемых", - сообщили агентству.

Как следует из обвинительного заключения, бывший заместитель начальника управления "К" ФСБ Фролов, а также его сообщник, сотрудник управления "К" Андрей Васильев, пользуясь служебным положением, вынудили двух бизнесменов передать своим партнерам доли в принадлежащих им компаниях "Экосток" и "Юрпромконсалтинг" в размере 49%. Таким образом, предпринимателям был причинен ущерб в размере 638 млн рублей.

Также Фролов, руководивший ранее банковским отделом управления "К", ежемесячно получал незаконное вознаграждение в размере $100-150 тыс. от руководителей АКБ "Кредитимпэксбанк" за общее покровительство и поддержку в решении споров. Таким образом, общая сумма ущерба от действий Фролова составляет более 725 млн рублей. Отмечается, что Фролов действовал вместе с главой отдела управления "К" ФСБ Кириллом Черкалиным, осужденным ранее.

Дело и его фигуранты

Дело в отношении Фролова, Васильева, бывшего члена Общественного совета при ФСБ Владимира Столяренко и члена правления ОАО "АКБ "Еврофинанс Моснарбанк" Александра Бондаренко было выделено в особое производство из дела Черкалина. По делу также проходит банкир Дмитрий Шкурко, который, по версии обвинения, лично и при участии посредников передавал экс-сотрудникам ФСБ взятки. Вину обвиняемые не признают.

Согласно материалам дела, Фролов и Васильев в 2011 году, являясь действующими сотрудниками ФСБ, используя служебное положение, авторитет занимаемых должностей и действуя в составе организованной группы, ввели в заблуждение предпринимателя Сергея Гляделкина и убедили его передать им долю в уставном капитале ООО "Юрпромконсалтинг" на общую сумму 490 млн рублей. За это они пообещали ему прекратить уголовное преследование, которое ставило под угрозу реализацию его инвестиционных проектов по строительству жилья в Москве. После получения прав на имущество потерпевшего оно было распределено между участниками группы. Фролов и Васильев ранее были уволены со службы по компрометирующим обстоятельствам.

Ранее Московский гарнизонный суд назначил Черкалину наказание в виде семи лет колонии строгого режима за мошенничество и получение взятки. Суд также взыскал с него более 600 млн рублей по искам предпринимателей.