Суд назначил третью экспертизу в деле об изнасиловании и убийстве двух сестер в Рыбинске

ЯРОСЛАВЛЬ, 19 ноября. /ТАСС/. Ярославский областной суд назначил повторную психиатрическую экспертизу Виталию Молчанову, который, по версии следствия, изнасиловал и убил двух сестер в Рыбинске Ярославской области, а также надругался над телами умерших. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе суда.

"В Ярославском областном суде сегодня по уголовному делу о применении мер медицинского характера в отношении жителя Рыбинска назначена экспертиза, судебное заседание отложено, дата следующего заседания не определена", - проинформировали в пресс-службе.

Это третья экспертиза, которую предстоит пройти Молчанову. Ранее экспертизы проводились в Ярославле и Санкт-Петербурге.

Днем 15 сентября 2020 года в квартире в Рыбинске были обнаружены тела двух сестер 2006 и 2011 годов рождения с признаками насильственной смерти. По версии следствия, преступления совершил сожитель матери убитых девочек, который в декабре 2019 года освободился из мест лишения свободы после отбытия наказания за совершение особо тяжких преступлений, в том числе убийства.

Молчанов был задержан в пригороде Рыбинска спустя несколько дней после убийства девочек, он прятался в кустах. После задержания мужчине было предъявлено обвинение в убийстве, изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера, надругательстве над телами умерших и местами их захоронения (ст. 244 ч. 1; ст. 30 ч. 3, ст. 131 ч. 4 п. "б"; ст. 132 ч. 4 п. "б"; ст. 105 ч. 2 п. "а", "в", "д", "к" УК РФ).