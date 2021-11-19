Трое детей утонули на водоеме во Владимирской области

ВЛАДИМИР, 19 ноября. /ТАСС/. Тела троих малолетних детей с признаками утопления обнаружены на берегу водоема в поселке Анопино Владимирской области. По факту произошедшего начата проверка, сообщили журналистам в пятницу в прокуратуре Владимирской области.

"Прокуратурой Владимирской области организована проверка по факту гибели трех несовершеннолетних в п. Анопино Гусь-Хрустального района. Установлено, что 19 ноября 2021 года на берегу водоема обнаружены тела трех несовершеннолетних (двух мальчиков и девочки) восьми и девяти лет с признаками утопления", - говорится в сообщении.

Прокуратура во взаимодействии с другими правоохранительными органами выясняет все обстоятельства произошедшего, проводится опрос родственников, педагогов и одноклассников погибших. Будет дана оценка работе органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Результаты проверки находятся на контроле прокурора области.