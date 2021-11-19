В Приамурье восстановили движение поездов, задержанных из-за ДТП

БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 ноября. /ТАСС/. Движение поездов на станции Гонжа в Амурской области, вблизи которой произошло дорожно-транспортное происшествие с участием локомотива и грузового автомобиля, восстановили, сообщила в пятницу пресс-служба Забайкальской железной дороги.

"19 ноября 2021 года в 21:52 (15:52 мск) полностью восстановлено движение поездов на станции Гонжа Забайкальской железной дороги, нарушенное вследствие дорожно-транспортного происшествия на железнодорожном переезде", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в связи с происшествием задержались пассажирские поезда дальнего следования №325 сообщением Хабаровск-Нерюнгри на четыре часа и девять минут, №2 сообщением Москва-Владивосток на 55 минут.

19 ноября в 13:37 (07:37 мск) на регулируемом железнодорожном переезде станции Гонжа Забайкальской железной дороги водитель грузового автомобиля, грубо нарушив правила дорожного движения, выехал на путь на запрещающий сигнал светофора перед приближающимся грузовым поездом. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, столкновения избежать не удалось. Пострадал машинист локомотивной бригады, он был госпитализирован, его состояние оценивается как тяжелое. Помощник машиниста и водитель автомобиля не пострадали.