В Дагестане женщину приговорили к ограничению свободы за гибель детей на пожаре

МАХАЧКАЛА, 19 ноября. /ТАСС/. Жительницу Дагестана, у которой в Избербаше при пожаре в запертой квартире погибли двое детей, а еще двое получили тяжелые травмы, приговорили к одному году и 10 месяцам ограничения свободы. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

Ранее сообщалось, что следователи задержали жительницу Дагестана в рамках расследования уголовного дела, возбужденного после пожара в Избербаше, в котором погибли два несовершеннолетних ребенка, еще двое пострадали.

"Доказательства, собранные следственным управлением Следственного комитета России по Республике Дагестан, признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 31-летней жительницы Избербаша. Она обвинялась в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам", ч. 1 ст. 118 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности" и ст. 156 УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Приговором суда женщине назначено наказание в виде одного года и 10 месяцев ограничения свободы со штрафом 20 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Следствие и суд установили, что 25 мая 2021 года осужденная, ненадлежащим образом исполняя обязанности по воспитанию своих детей, будучи ранее дважды привлеченной к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, осознавая, что четверо ее малолетних детей не могут длительное время находиться без присмотра с ее стороны или со стороны иных взрослых лиц, вышла из квартиры и уехала на работу.

"В последующем пятилетний сын осужденной с помощью найденной им в квартире зажигалки поджег матрас, расположенный в детской комнате, что привело к пожару. Дети не смогли справиться с возгоранием, своевременно позвать кого-либо на помощь и самостоятельно покинуть квартиру. В результате пожара трехлетняя девочка и пятилетний мальчик умерли на месте, восьмилетний и девятилетний мальчики, покидая квартиру через окно, получили тяжелые травмы в результате падения", - добавили в пресс-службе СК по региону.