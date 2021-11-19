В Екатеринбурге задержали сбытчиков поддельных медотводов от вакцинации

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноября. /ТАСС/. Полиция задержала двух екатеринбуржцев по подозрению в подделке и сбыте медотводов от вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил журналистам руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

"Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Екатеринбургу выявлены и задержаны двое местных жителей, которых подозревают в подделке медицинских справок. <…> Фигуранты не только изготавливали липовые медотводы, чтобы не ставить прививку от COVID-19, но и сами же их продавали. <…> Были выявлены двое граждан 1978 и 1974 годов рождения. Они за 1 тыс. рублей предлагали получить фальшивку о наличии противопоказаний к вакцинации от коронавирусной инфекции, для приобретения справки от заказчика требовались только паспортные данные", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в полицию обратился руководитель одной из компаний, который сообщил, что его сотрудник предоставил справку о противопоказаниях к вакцинированию. Документ показался ему подозрительным, и он потребовал предоставить лицензию медицинской клиники, которая его выдала. Однако подчиненный отказался и написал заявление об отстранении от работы.

"Фиктивные бумаги подозреваемые штамповали в съемной квартире на территории микрорайона Уралмаш. При этом ими использовались бланки и печати частной медицинской организации. В настоящее время в отношении подозреваемых подразделением дознания отдела полиции №15 УМВД по Екатеринбургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 327 УК РФ "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов". Максимальное наказание за подобное преступление предусматривает до двух лет лишения свободы", - рассказал Горелых.

Он уточнил, что один из задержанных ранее уже привлекался к уголовной ответственности по ст. 322.1 УК РФ за незаконную постановку на учет иностранных граждан. Сейчас полицейские устанавливают жителей, которые успели приобрести поддельные документы у задержанных.