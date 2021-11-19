В Новгородской области к ограничению свободы приговорили женщину, убившую новорожденного

ТАСС, 19 ноября. Боровичский районный суд Новгородской области приговорил мать, убившую своего новорожденного ребенка, к двум годам ограничения свободы. Об этом в пятницу сообщили в региональном следственном управлении СК России.

"Жительница села Мошенское признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ "Убийство матерью новорожденного ребенка". Приговором суда женщине назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в феврале 2021 года женщина, находясь по месту своего жительства в состоянии алкогольного опьянения, родила ребенка в отверстие выгребной ямы. Женщина сообщила следствию, что ребенок родился мертворожденным. Следователь СК назначил судебно-медицинские экспертизы, выводы которых показали, что ребенок родился живым. В результате падения на дно выгребной ямы он получил телесные повреждения, повлекшие смерть.