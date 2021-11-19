После гибели женщины и пятерых детей при пожаре под Воронежем возбудили второе дело

ТАСС, 19 ноября. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Халатность" после гибели женщины и ее пятерых детей при пожаре в жилом доме в селе Костово Ольховатского района Воронежской области. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба следственного управления СК России по региону.

Женщина, две девочки в возрасте четырех и 10 лет, а также три мальчика (один год и семь месяцев, три года и 13 лет) погибли во время пожара, произошедшем 17 ноября в жилом доме в селе Костово в Воронежской области. Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". По данным прокуратуры Воронежской области, погибшая семья ранее состояла на профилактическом учете, однако впоследствии была снята с него.

"Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц", - говорится в сообщении.

На первоначальном этапе следователи установили, что сотрудники органов системы профилактики не приняли достаточных мер по отношению к женщине, которая не выполняла обязанности по воспитанию и содержанию детей. Также сотрудники не изъяли из семьи несовершеннолетних, которые находились в опасном для жизни и здоровья положении.