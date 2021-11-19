Мужчина погиб от взрыва боеприпаса на военном полигоне в Астраханской области

АСТРАХАНЬ, 19 ноября. /ТАСС/. Мужчина, пробравшийся на военный полигон Ашулук в Астраханской области за металлоломом, погиб от взрыва боеприпаса. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе СУ СК России по Астраханской области.

"19 ноябрядвое жителей Ахтубинского района в возрасте 35 и 38 лет незаконно проникли на территорию закрытого военного полигона Ашулук с целью сбора металлолома, оставшегося при утилизации боеприпасов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что во время сбора произошел взрыв боеприпаса, в результате которого 35-летний мужчина получил осколочное ранение головы. Он умер по дороге в медицинское учреждение.

Также в пресс-службе добавили, что региональное следственное управление организовало проверку по этому инциденту. "В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - отметили в пресс-службе.