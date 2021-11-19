СК в Дагестане предъявил обвинение подозреваемому в наезде на полицейского возле КПП

МАХАЧКАЛА, 19 ноября. /ТАСС/. Сотрудники следственного управления СК России по Дагестану предъявили обвинение 23-летнему жителю региона по делу о наезде на полицейского в Каспийске. Об этом говорится в пятницу в пресс-релизе управления.

"Предъявлено обвинение 23-летнему местному жителю в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ "Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей", - говорится в сообщении.

Ранее СК России возбудил уголовное дело по факту наезда на сотрудника полиции в Каспийске с участием Усмана Нурмагомедова - бойца смешанных единоборств, двоюродного брата экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова. Усмана Нурмагомедова и его друга Камала Идрисова, которому 19 ноября предъявили обвинение, задержали в аэропорту Шереметьево. Идрисов находится под домашним арестом.