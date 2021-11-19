Следователи возбудили дело по факту гибели троих детей на водоеме во Владимирской области

ТАСС, 19 ноября. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели троих детей, утонувших в водоеме в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области, сообщила в пятницу пресс-служба следственного управления СК России по региону.

"Следственными органами по факту гибели детей на водоеме в поселке Анопино в Гусь-Хрустальном районе возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", - говорится в сообщении.

Тела троих детей с признаками утопления обнаружили днем 19 ноября на берегу водоема в поселке Анопино. Прокуратура региона проводит проверку, на место выехал руководитель регионального следственного управления Артем Кулаков, следователи и следователи-криминалисты СК России.

ГУ МЧС по Владимирской области обратилось к жителям региона с просьбой не допускать выход детей на тонкий лед.