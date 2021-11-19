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Следователи возбудили дело по факту гибели троих детей на водоеме во Владимирской области

МЧС региона призвало жителей не пускать детей на тонкий лед

ТАСС, 19 ноября. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели троих детей, утонувших в водоеме в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области, сообщила в пятницу пресс-служба следственного управления СК России по региону.

"Следственными органами по факту гибели детей на водоеме в поселке Анопино в Гусь-Хрустальном районе возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", - говорится в сообщении.

Тела троих детей с признаками утопления обнаружили днем 19 ноября на берегу водоема в поселке Анопино. Прокуратура региона проводит проверку, на место выехал руководитель регионального следственного управления Артем Кулаков, следователи и следователи-криминалисты СК России.

ГУ МЧС по Владимирской области обратилось к жителям региона с просьбой не допускать выход детей на тонкий лед.

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