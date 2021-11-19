На севере Москвы автомобиль врезался в церковную лавку храма преподобного Андрея Рублева

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Автомобиль врезался в деревянную церковную лавку храма преподобного Андрея Рублева на Нижней Масловке в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В пятницу вечером водитель не справился с управлением и врезался в деревянное строение. Это оказалась церковная лавка храма преподобного Андрея Рублева. В результате происшествия пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте ДТП полицейские устанавливают причины произошедшего.