Полиция устанавливает личность пассажира, напавшего на кондуктора в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноября. /ТАСС/. Полиция начала проверку по фактам нападения пассажира на кондуктора и порчи салона троллейбуса в Екатеринбурге, обстоятельства произошедшего выясняются. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-группе УМВД по городу.

Ранее портал Е1 сообщил, что мужчина избил кондуктора троллейбуса маршрута №11, после чего выхватил у водителя топор и разбил стекла в троллейбусе.

"Да, подобное сообщение поступило в отдел полиции №5. В настоящее время полиция проводит проверку по данному факту. Устанавливаются обстоятельства и лицо, причастное к данному инциденту", - сообщили в ведомстве, не уточнив степень травмирования пострадавшего.

На опубликованном порталом видео зафиксировано, как пассажир сбегает из троллейбуса через окно, после чего разбивает топором стекла дверей снаружи. Остальные пассажиры в это время просили водителя открыть двери, чтобы покинуть место инцидента.