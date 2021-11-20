Под Саратовом в результате ДТП погиб подросток

ТАСС, 20 ноября. Тринадцатилетний подросток в пятницу вечером умер в больнице после того, как автомобиль, за рулем которого находился его сверстник, врезался в столб в Саратовской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном следственным управлением СК РФ по региону.

"По предварительным данным, 19 ноября 2021 года на участке дороги в 2,5 км от села Невежкино Лысогорского района автомобиль ВАЗ-2106 под управлением тринадцатилетнего юноши столкнулся со световым столбом, в результате чего пострадал пассажир того же возраста. С травмами его доставили в лечебное учреждение, где через непродолжительное время он скончался", - отмечается в сообщении.

По основной версии следствия, в салоне автомобиля находились сверстники погибшего. Их точное число устанавливается. За медицинской помощью больше никто не обращался.

Следователь и криминалист проводят осмотр места происшествия. Устанавливаются все обстоятельства аварии. Аткарский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области проводит доследственную проверку по факту аварии. Прокуратура Лысогорского района взяла на контроль ход проверки.

По информации прокуратуры региона, тринадцатилетний житель села Невежкино Лысогорского района Саратовской области неправомерно завладел автомобилем, принадлежащим его матери. После этого он передал управление машиной своему знакомому 2008 года рождения. Примерно в 3,5 км от села Невежкино подросток не справился с управлением и врезался в столб. От удара автомобиль перевернулся.