В Ленобласти возбудили дело в связи с гибелью рабочего у плотины ГЭС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноября. /ТАСС/. Следователи в Ленинградской области задержали водителя лодки, в которой находился рабочий, утонувший в реке у плотины Верхне-Свирской ГЭС в городе Подпорожье. Мужчину подозревают в причинении смерти по неосторожности, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК России.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, днем 19 ноября судоводитель взял на борт своей лодки четырех человек и проследовал вместе с ними по реке к пролетам проездного пути Верхне-Свирской ГЭС. Мужчина достоверно знал о том, что его судно рассчитано только на трех пассажиров, а на электростанции в это самое время осуществлялся сброс воды. В результате в условиях сильного течения в непосредственной близости от водосброса лодка опрокинулась, один из пассажиров, мужчина 1985 года рождения, утонул. Еще одному пострадавшему была оказана медицинская помощь.

Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения, расследование дела продолжается. Тем временем Подпорожская городская прокуратура организовала проверку по факту несчастного случая на производстве. Уточняется, что все находившиеся в лодке рабочие, включая погибшего мужчину, - сотрудники ООО "Специализированные сварные технологии". Ранее в ПАО "ТГК-1" сообщили, что организация выполняла на ГЭС подрядные работы.