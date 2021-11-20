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В результате происшествия на базе ВВС США в Техасе погиб пилот

Еще два человека пострадали

ТАСС, 20 ноября. Один пилот погиб, еще двое получили травмы различной степени тяжести в результате аварии с участием двух учебно-тренировочных реактивных самолетов Т-38С Talon на авиабазе ВВС США Лафлин в Техасе. Сообщение об инциденте появилось в пятницу на сайте базы.

По данным отчета военных, один из пострадавших пилотов получил помощь в медицинском центре и был отпущен, другой доставлен санавиацией в больницу в критическом состоянии. Иные подробности случившегося пока не разглашаются.

По факту произошедшего начато расследование.

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