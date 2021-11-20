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СМИ: на юго-востоке Индии 17 человек погибли из-за ливней

Еще около 100 числятся пропавшими без вести, пишет газета The Times of India

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 17 человек погибли в юго-восточном индийском штате Андхра-Прадеш, на который обрушились муссонные ливни. Как сообщила в субботу газета The Times of India, около 100 человек числятся пропавшими без вести.

Ливни, которые начались в четверг вечером, вызвали наводнения, размывшие дороги и затопившие ряд деревень. В пострадавших районах развернута спасательная операция, в которой принимают участие экипажи вертолетов ВВС страны и подразделения сил по борьбе со стихийными бедствиями.

Как передает телеканал NDTV, в ряде районов штата выпало до 200 мм осадков. Власти разворачивают лагеря временного размещения пострадавших и обеспечивают население бесплатным питанием.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал оказать Андхра-Прадеш всю необходимую помощь.

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