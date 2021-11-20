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В результате пожара в жилом доме в Москве погиб один человек

По словам источника в экстренных службах, еще два человека были спасены

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Один человек погиб, двое спасены во время пожара в трехкомнатной квартире в жилом доме на Ленинском проспекте в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах. Пожар ликвидирован.

"На Ленинском проспекте, 3 произошел пожар в трехкомнатной квартире на шестом этаже. Площадь возгорания составила 65 кв. м, загорелась квартира по всей площади. В результате пожара погибла хозяйка, еще два человека спасены", - сказал собеседник агентства, отметив, что квартира сильно захламлена.

По его словам, производилась эвакуация жильцов из соседних квартир.

Эксперты выясняют причины возгорания.

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