В результате пожара в жилом доме в Москве погиб один человек

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Один человек погиб, двое спасены во время пожара в трехкомнатной квартире в жилом доме на Ленинском проспекте в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах. Пожар ликвидирован.

"На Ленинском проспекте, 3 произошел пожар в трехкомнатной квартире на шестом этаже. Площадь возгорания составила 65 кв. м, загорелась квартира по всей площади. В результате пожара погибла хозяйка, еще два человека спасены", - сказал собеседник агентства, отметив, что квартира сильно захламлена.

По его словам, производилась эвакуация жильцов из соседних квартир.

Эксперты выясняют причины возгорания.