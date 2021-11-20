При пожаре в жилом доме во Владивостоке пострадали четыре ребенка

ТАСС, 20 ноября.Четыре ребенка пострадали в результате пожара, который произошел в субботу в многоквартирном доме во Владивостоке, спасено 13 человек. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Приморскому краю.

"20 ноября в 11:33 (04:33 мск) на пульт пожарно-спасательной службы города Владивосток поступил сигнал о возгорании в многоквартирном доме, расположенном на улице Сахалинская. Спустя восемь минут к месту происшествия прибыли расчеты огнеборцев. На момент прибытия подразделений горели подсобное помещение и электрощит в подъезде дома", - говорится в сообщении.

Из отрезанных дымом помещений верхних этажей дома при помощи специальных устройств спасено девять человек, при помощи автолестницы - четыре человека. "В 12:02 (05:02 мск) пожар локализовали, а в 12:15 (05:15) ликвидировали открытое горение. Общая площадь пожара составила 10 кв. м", - добавили в ведомстве.

Пострадавшие дети были переданы врачам скорой помощи.

На месте работают пять человек личного состава и 15 единиц техники.