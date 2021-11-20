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В Ульяновске потушили пожар на производстве каменных моек

Площадь возгорания составила 5 тыс. кв. м, пострадавших в ЧП нет

ТАСС, 20 ноября. Пожар на производстве каменных моек в Ульяновске ликвидирован. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 06:57 мск объявлена полная ликвидация пожара", - сказали в пресс-службе.

Около 17:00 мск в пятницу в цехе по производству каменных моек в Ульяновске вспыхнул пожар. Его площадь быстро выросла с 2 тыс. до 5 тыс. кв. м. Тушение осложнялось значительной удаленностью источников воды и высокой горючестью смолы, которой на производстве хранится 30 тонн.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

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