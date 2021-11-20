Глава СК поручил доложить о ходе расследования дела о гибели детей в Воронежской области

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Воронежской области Кириллу Левиту доложить о проведенных следственных действиях по уголовному делу о гибели при пожаре пятерых детей и их матери. Об этом в субботу сообщается на сайте ведомства.

"По данным следствия, 17 ноября произошло возгорание частного домовладения на улице Центральной села Костово Ольховатского района Воронежской области. В ходе тушения пожара спасателями обнаружены тела 33-летней женщины и ее пятерых детей со следами термического воздействия: двух девочек в возрасте четырех и 10 лет и троих мальчиков, которым было один год семь месяцев, три года и 13 лет, - говорится в сообщении. - Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК".

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам"). В пятницу пресс-служба следственного управления СК РФ по региону сообщила о возбуждении второго уголовного дела по статье "Халатность".

По данным прокуратуры Воронежской области, погибшая семья ранее состояла на профилактическом учете, однако впоследствии была снята с него. На первоначальном этапе следователи установили, что сотрудники органов системы профилактики не приняли достаточных мер по отношению к женщине, которая не выполняла обязанности по воспитанию и содержанию детей. Также сотрудники не изъяли из семьи несовершеннолетних, которые находились в опасном для жизни и здоровья положении.