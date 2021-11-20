В центре Москвы мужчина ударил головой полицейского во время задержания

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Мужчина ударил головой сотрудника полиции во время задержания за неадекватное поведение в центре Москвы, пострадавший правоохранитель обращался за медицинской помощью. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в правоохранительных органах.

"Утром 18 ноября двое полицейских во время патрулирования улицы Краснопрудной в районе дома 1 увидели неизвестного мужчину, который вел себя неадекватно, громко кричал, выражался нецензурной бранью и не реагировал на замечания. Документов при себе он не имел, поэтому было принято решение о его задержании и доставлении в ОМВД для дальнейшего разбирательства", - сказал собеседник агентства.

Как отметил источник, при задержании неизвестный оказал активное сопротивление сотрудникам полиции пришлось надеть на него наручники. "Находясь в служебном автомобиле, мужчина внезапно ударил одного из полицейских головой по лицу, в результате чего он был вынужден обратиться в травмпункт", - добавил источник.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1. ст. 318 УК РФ ("Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья"), подозреваемому может грозить лишение свободы на срок до пяти лет.