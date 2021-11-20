В Оренбуржье проверят больницу после видео с передвигавшимся на коленях инвалидом

ТАСС, 20 ноября. Прокуратура организовала проверку обеспечения доступной среды для инвалидов в больнице Медногорска Оренбургской области после сообщений о передвигавшемся на коленях мужчине. Об этом сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства.

"Прокурором Медногорска Андреем Черепановым по поручению прокурора области организована проверка сведений, распространенных в средствах массовой информации, о нарушении прав инвалида на доступную среду и медицинскую помощь. В сети Интернет появился видеоролик, на котором мужчина, находясь в больнице, передвигается на коленях без использования технического средства (коляски) и сопровождения персонала", - сообщает пресс-служба.

Отмечается, что в ходе проверки будет дана оценка качества организации работы по оказанию медицинских услуг в ГБУЗ "Городская больница" Медногорска. Также прокуратура проверит исполнение законодательства в части обеспечения доступной среды для инвалидов.

"Ход и результаты проверки контролируются прокурором города", - добавили в пресс-службе.