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В Оренбуржье проверят больницу после видео с передвигавшимся на коленях инвалидом

Ход и результаты проверки контролируются прокурором города

ТАСС, 20 ноября. Прокуратура организовала проверку обеспечения доступной среды для инвалидов в больнице Медногорска Оренбургской области после сообщений о передвигавшемся на коленях мужчине. Об этом сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства.

"Прокурором Медногорска Андреем Черепановым по поручению прокурора области организована проверка сведений, распространенных в средствах массовой информации, о нарушении прав инвалида на доступную среду и медицинскую помощь. В сети Интернет появился видеоролик, на котором мужчина, находясь в больнице, передвигается на коленях без использования технического средства (коляски) и сопровождения персонала", - сообщает пресс-служба.

Отмечается, что в ходе проверки будет дана оценка качества организации работы по оказанию медицинских услуг в ГБУЗ "Городская больница" Медногорска. Также прокуратура проверит исполнение законодательства в части обеспечения доступной среды для инвалидов.

"Ход и результаты проверки контролируются прокурором города", - добавили в пресс-службе.

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