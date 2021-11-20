Полиция возбудила уголовное дело после ДТП под Воронежем, где погиб ребенок

ТАСС, 20 ноября. В Воронежской области по факту ДТП с участием трех машин возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель ребенка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

"Следственным отделом ОМВД России по Аннинскому району возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека"), по обстоятельствам дорожно-транспортного происшествия, произошедшего накануне на автодороге Курск - Саратов. Назначены экспертизы, устанавливаются и допрашиваются очевидцы происшествия, выполняются иные следственные действия", - сообщили в полиции.

ДТП произошло 19 ноября в 19:40 мск в Аннинском районе на 351-м км автодороги Р-298. При выезде на встречную полосу LADA Kalina столкнулась с бензовозом MAN, а также стоявшим на обочине "Камазом". В результате погибла восьмилетняя девочка, а также пострадали женщина-водитель легкового автомобиля и пятилетний ребенок.