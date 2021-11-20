Прокуратура проверит сделку, из-за которой 93-летнюю женщину выселяют из квартиры в Перми

ТАСС, 20 ноября. Прокуратура Пермского края проводит проверку после сообщений о принудительном выселении 93-летней жительницы Перми и ее дочери из квартиры. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Прокуратура Пермского края совместно с прокуратурой Дзержинского района Перми организовали проверку информации, размещенной в сети Интернет, о принудительном выселении 93-летней жительницы Перми и ее дочери из жилого помещения", - говорится в сообщении.

Надзорное ведомство даст правовую оценку совершенной сделки, в результате которой женщины лишились жилья. "Также проверят действия должностных лиц ведомств, уполномоченных на проведение мероприятий по исполнению судебных решений", - сообщает пресс-служба. При выявлении нарушений будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.

Ранее в СМИ и соцсетях появилась информация, что группа горожан в доме по улице Колхозной в Перми пытается помешать судебным приставам пройти в квартиру для выселения женщин. Сообщалось, что в итоге помещения были опечатаны.